Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins werkt de komende dagen vanuit huis, laat zijn ministerie weten. De dokter heeft hem geadviseerd even rust te houden nadat hij woensdagavond door oververmoeidheid in elkaar was gezakt tijdens een Kamerdebat over het coronavirus.

De bewindsman coördineert de strijd tegen het virus en heeft er lange dagen opzitten.