Minister Bijleveld: verstandig dat koning terugkwam van vakantie

Het is verstandig dat de koning en zijn gezin zijn teruggekomen van hun vakantie naar Griekenland, vindt minister van Defensie Ank Bijleveld. Het koningspaar keerde zaterdag terug na een uiterst kort verblijf, nadat ophef was ontstaan over hun vakantie temidden van de pandemie.

„Het mag”, zegt Bijleveld daarover bij WNL op Zondag. Griekenland is immers een ‘geel’ gebied. Niet-noodzakelijke reizen naar een gebied met die code zijn toegestaan. „Maar het lijkt mij verstandig dat-ie is teruggekomen.”

Bijleveld benadrukte dat het kabinet juist vaak heeft opgeroepen zo weinig mogelijk te reizen en zo weinig mogelijk op pad te gaan. „Dan is het belangrijk dat iedereen zich eraan houdt. We hebben als kabinet zelfs tips uitgegeven over wat je kan doen in de herfstvakantie”, zegt de minister.

Op zo’n moment is het „ook voor de sfeer van het land belangrijk dat hij er is”, zegt Bijleveld over de koning.

Verder wilde de minister er niet te veel over kwijt. De koning valt onder de verantwoordelijkheid van premier Mark Rutte, benadrukte ze. Al met al is het volgens haar „jammer dat het zo is gegaan”.