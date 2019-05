„Minister beperkt onderzoek in zaak-Poch”

Hoewel justitieminister Ferd Grapperhaus heeft toegezegd in de zaak-Julio Poch alles te willen doen voor de waarheidsvinding, blijft hij zich tegelijk juist hardnekkig hiertegen verzetten. Dat zei advocaat Carry Knoops maandag tegen de rechter in Rotterdam, die een verzoek behandelt om zeven getuigen te mogen horen over de kwestie. Het gaat onder anderen om de oud-ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

Knoops wees erop dat de overheid de verhoren afwijst en iedere verantwoordelijkheid ontloopt. "Als het aan de minister en de Staat ligt, blijft de waarheidsvinding beperkt tot een intern onderzoek. Terwijl er in deze zaak een groot maatschappelijk en rechtsstatelijk belang is dat de onderste steen boven komt¨, aldus Knoops.

Het advocatenduo Carry en Geert-Jan Knoops haalde allerlei deskundigen, stukken en media-onderzoeken aan als bewijs dat er sprake is van "oneigenlijke politieke beïnvloeding door Nederland" bij de arrestatie van Poch in 2009. Dat gebeurde in het Spaanse Valencia, waar hij zijn laatste vlucht maakte als piloot van Transavia voor zijn pensioen. Poch woonde sinds 1988 in Nederland.

Spanje leverde hem uit aan Argentinië. Nederland mocht dat niet, omdat een verdrag dat verhinderde. Volgens de raadslieden werkte Nederland om "onzuivere politieke motieven" mee aan een verkapte constructie hem uit te leveren.

Geert-Jan Knoops formuleerde maandag al 45 vragen die hij wil stellen aan de getuigen. In een procedure eisen ze namens Poch 5 miljoen euro schadevergoeding van de Staat, omdat die volgens de advocaten medeschuldig is aan zijn onterechte verblijf in de cel.

De inmiddels 67-jarige Poch zat bijna acht jaar in voorarrest in Argentinië op beschuldiging van betrokkenheid bij dodenvluchten die de militaire dictatuur liet uitvoeren tussen 1976 en 1983 om tegenstanders uit te schakelen. Poch werd in 2017 vrijgesproken.