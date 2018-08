Minister bekent fout bij aankoop boten

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in 2015 een kostbare blunder begaan bij de aanschaf van vier opblaasbare speedboten voor de Kustwacht. Bij de aanbesteding van twee van de vier zogenoemde Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB’s) heeft RWS een fout gemaakt waardoor de boten onbruikbaar bleken. De gemaakte kosten zijn niet verhaalbaar is op derden, waardoor RWS strop van een miljoen euro heeft opgelopen.

Dat schrijft Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandagavond aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een Wob-verzoek van de Volkskrant. Ze kondigt in de brief een onderzoek aan naar de oorzaken van de fouten die zijn gemaakt. De minister zegt ook dat ze te laat is geïnformeerd over de fout.

De bestelde kleine wendbare snelle boten waren vooral bedoeld om de Barend Biesheuvel, het inspectieschip van de Kustwacht, te vergezellen bij controle en inspectie op zee van de Nederlandse vissersvloot.

De RHIB’s zijn afgebouwd door het bedrijf Arimar en in juli/augustus 2017 opgeleverd. De opgeleverde boten zijn getest door het Maritime Research Institute Netherlands (Marin). Marin heeft daarbij vastgesteld dat het risico bestaat dat de RHIB’s bij een combinatie van hoge vaarsnelheid en hoge, steile golven (zoals deze voorkomen op de Noordzee) achterover zouden kunnen slaan.

De onbruikbare boten zijn late te koop aangeboden via de Dienst Domeinen, maar niet verkocht.