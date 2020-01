Minister attent op ‘creatieve omzeiling’ nieuwe arbeidswet

Als bedrijven proberen de nieuwe arbeidswet WAB te omzeilen, gaat verantwoordelijk minister Wouter Koolmees de werkgevers daar zeker op aanspreken. Ontwijking van de regels is onwenselijk, zo zei hij in de Tweede Kamer.

De bewindsman ziet dat sommige ondernemingen proberen op een ‘creatieve’ manier onder de regels uit te komen. Ze bedenken nieuwe schijnconstructies, waarbij je niet in vaste dienst bent maar wel als zodanig moet meedraaien in het bedrijf. Terwijl de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die op 1 januari inging, het voor ondernemers juist aantrekkelijker moet maken mensen een baan aan te bieden.

Volgens Koolmees gebeurt dat laatste ook. Hij noemde de ANWB en een uitzendbureau dat 250 mensen een contract voor onbepaalde tijd gaf. Dat komt door de financiële prikkels in de WAB.

De minister erkent dat de invoering van de WAB gepaard gaat met wrijvingen, zoals „altijd” bij een nieuwe wet. Ook moeten de betrokkenen wennen aan de andere regels. Hij zegt de zorgen, bijvoorbeeld in de horeca, te begrijpen en hij is bereid goed te kijken naar „echte” kritiek. Ook wil de bewindsman de werking van de WAB meteen in kaart brengen.

Maar volgens hem is er ook sprake van indianenverhalen. Hij wijst op de klacht van een zelfstandige (zzp) die vreesde dat hij nu ‘anders’ moest gaan werken. „Dat klopt niet. De WAB gaat niet over de zzp”, benadrukt Koolmees.