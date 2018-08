Minister: ‘aangedikt’ boek Kroon soort roman

Het boek van de omstreden oorlogsheld Marco Kroon, waarin hij zijn lotgevallen in Afghanistan een stuk stelliger en gedetailleerder weergeeft dan in het officiële verslag voor Defensie, „is meer een soort roman”. Je moet het boek daarom op een andere manier lezen dan het defensierapport, meent minister Ank Bijleveld van Defensie.

Omdat de Militaire Willems-Orde die Kroon draagt is uitgereikt op grond van een veel uitgebreider dossier, is die volgens Bijleveld niet in het geding. Die onderscheiding, de hoogste die Nederland kent voor een militair, is „op basis van onderzoek en interviews met collega’s” toegekend. „Dus de beoordeling is echt gedegen geweest.”

Kroon schrijft in zijn boek Danger Close dat hij bij een bepaalde operatie drie Talibanstrijders doodde. Maar die stelligheid ontbreekt in het officiële rapport over de operatie.

De majoor kwam afgelopen winter in opspraak omdat hij pas jaren na dato meldde dat hij bij een geheime operatie een vijandelijke strijder had omgebracht. Militairen moeten zoiets meteen melden.

Volgens Defensie was het verloop van het chaotische gevecht niet gemakkelijk na te vertellen. Het ministerie oppert dat Kroon zijn herinneringen later heeft aangevuld of aangescherpt. Kroon zegt in Danger Close ook vijandelijke strijders te hebben genoemd van wie „hij het waarschijnlijk acht dat deze zijn gedood”.