Minimumtarief voor stroom uit eigen zonnepanelen

Er komt een minimumtarief voor stroom die particulieren met zonnepanelen terugleveren aan het net. Energiebedrijven gaan daarvoor minstens 80 procent betalen van het tarief dat zij zelf in rekening brengen, exclusief belastingen. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

De nieuwe vergoeding voor teruggeleverde stroom vervangt vanaf 2023 geleidelijk de zogenoemde salderingsregeling. Die is lucratiever omdat consumenten de teruggeleverde stroom nu nog tegen 100 procent van het betaalde tarief mogen verrekenen, plus de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

De regeling wordt versoberd omdat zonnepanelen de laatste jaren veel goedkoper zijn geworden. Daardoor is minder stimulering nodig. De terugverdientijd daalt bij ongewijzigd beleid de komende jaren van zeven naar vijf jaar. Dat is volgens Wiebes niet nodig om investeringen in zonnepanelen aantrekkelijk te houden.

De nieuwe regeling wordt vanaf 2023 stapsgewijs ingevoerd. Elk jaar valt een iets kleiner deel van de teruggeleverde elektriciteit onder de oude regeling. Vanaf 2031 geldt voor alle stroom het minimumtarief.

Brancheorganisatie Holland Solar is positief over de nieuwe werkwijze. „Met de nieuwe regeling is gegarandeerd dat huishoudens met zonnepanelen op het eigen dak ook in de toekomst een goed rendement zullen behouden zonder allerlei administratieve rompslomp.”

De organisatie verwacht dat huishoudens in de komende jaren steeds meer elektriciteit die ze hebben opgewekt zelf gaan gebruiken, of die opslaan in eigen batterijsystemen. Daarmee zullen ze minder gaan terugleveren aan het net.