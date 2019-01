Minimumleeftijd omhoog bij Uber

Uberchauffeurs moeten voortaan minstens 21 jaar oud zijn. Nu is dat nog 18. Ook moeten chauffeurs minstens één jaar rijervaring hebben. Jonge chauffeurs moeten verplicht een training volgen over veiligheid in het verkeer. Die drie regels voert taxiapp Uber in Nederland in.

Uber kwam onder vuur te liggen door drie dodelijke ongelukken in korte tijd. Ruim een week geleden kwam een 24-jarige fietsster om het leven door een aanrijding met een Uber-taxi in Amsterdam-West, begin januari overleden twee automobilisten door een aanrijding met een taxi op de A9 en in december stierf een voetganger in het centrum van Amsterdam door een botsing met een voertuig van Uber.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) laat in een reactie weten: „Ik wil van de ongevallen weten wat de oorzaak is. Dat is nodig om maatregelen te treffen die ook echt helpen. Ik vind het goed dat Uber alvast stappen zet.” De gemeente Amsterdam is blij met de beslissing van Uber, maar zegt ook dat het een eerste stap is. „We blijven met het bedrijf en de rest van de taxibranche in gesprek om de verkeersveiligheid verder te verbeteren”, aldus verkeerswethouder Sharon Dijksma. Zo wil Amsterdam met Uber praten over arbeidsomstandigheden.