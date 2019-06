Minella van Bergeijk nieuwe directeur Tear

Minella van Bergeijk wordt de nieuwe directeur van ontwikkelingsorganisatie Tear. Op 3 december treedt zij in dienst.

„Ze is de verbindende leider die nodig is om de organisatie verder uit te bouwen en te versterken”, aldus de voorzitter van de raad van toezicht van Tear. Sinds begin 2016 werkt Van Bergeijk als hoofdredacteur van het tijdschrift EVA. Daarvoor was ze jarenlang coördinator van de Marriage Course van Alpha Nederland en werkte ze als maatschappelijk werker met slachtoffers van seksueel geweld.