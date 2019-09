Minderjarige verdacht van reeks branden

Een minderjarig meisje uit Zuilichem is donderdagavond aangehouden door de politie. Ze wordt verdacht van meerdere brandjes in het Gelderse dorp.

De politie meldde donderdagavond dat de verdachte is aangehouden na een brand op een dak van een overkapping van een woning. Ook is het huis doorzocht.

Diverse containers en auto’s gingen de laatste maanden in vlammen op. De politie onderzoekt de betrokkenheid van het meisje bij de andere branden. Of ze bij alle branden alleen heeft gehandeld, is niet bekend.

Onder de 1700 inwoners heerste lange tijd onrust. Buurtbewoners surveilleerden zelf in de wijk. De politie zette ook extra mensen in, meldt Omroep Gelderland.