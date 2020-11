Minderjarige opgepakt voor belaging verslaggever PowNed

De politie heeft zaterdag een 17-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden die wordt verdacht van het mishandelen van een verslaggever van PowNed. Een cameraploeg van de omroep werd donderdag aangevallen bij het Rotterdamse Emmauscollege. De ploeg deed daar verslag omdat een leraar van die school wordt bedreigd na het tonen van een spotprent over de aanslag door jihadisten op het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

De jongen wilde niet gefilmd worden en besloot daarom de verslaggevers aan te vallen. Eerst gaf hij de cameraman na wat geduw een klap in het gezicht en later probeerde hij ook te schoppen. De verslaggever stak daarbij zijn hand uit om de schop af te weren. Het slachtoffer liep daarbij kneuzingen in zijn hand op, zo bleek na een bezoek in het ziekenhuis.