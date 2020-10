Minderjarige jongens opgepakt voor straatroof en mishandeling

De politie in Noord-Brabant heeft in de afgelopen dagen vier minderjarige verdachten van verschillende misdrijven opgepakt. Het gaat om twee straatroven in Dongen waarbij iemand in het water is gegooid, een mishandeling en vernielingen. De jongens zijn 15 jaar en jonger. Een van hen komt uit Breda, een uit Oosterhout en twee uit Tilburg.

De zaak kwam deze week aan het rollen toen een 15-jarige jongen fietste op de Kanaaldijk Zuid in Dongen. Hij werd door drie jongens gedwongen te stoppen. Ze bedreigden hem, mishandelden hem en gingen er uiteindelijk met zijn oortjes vandoor. De politie wist het drietal aan te houden. Afgelopen woensdag werd een vierde verdachte opgepakt.

Eerder werd een vrouw die ook op die Kanaaldijk Zuid fietste van haar fiets getrapt, waarbij ze gewond raakte. „Een ander incident waar enkele jongens uit de groep van verdacht worden is een laffe beroving van een 69-jarige man uit Tilburg”, aldus de politie. Hij zat te vissen langs het Wilhelminakanaal en werd hard geduwd zodat hij in het water viel. Toen hij weer boven kwam zag hij dat iemand er met zijn elektrische fiets vandoor ging.