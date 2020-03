Minderjarige jongens aangehouden om beroving en diefstal auto

De politie heeft drie minderjarige jongens uit Castricum aangehouden voor het beroven van een 73-jarige vrouw. De jongens, twee van zestien en een van veertien, worden er ook van verdacht de auto van de vrouw te hebben gestolen.

De beroving had vorige week dinsdag plaats bij de woning van de vrouw in Castricum. Een van de verdachte jongens trok de schoudertas onder de arm van de vrouw weg toen zij na het doen van inkopen thuis kwam. Hij sprong achterop bij een jongen op een scooter. Later bleek ook de auto van de vrouw gestolen. Vermoedelijk zaten de autosleutels in de tas van de vrouw.

Een van de verdachte minderjarigen werd donderdag herkend in een winkelcentrum en aangehouden. Kort daarna hield de politie de jongen van de scooter aan. De derde verdachte werd zaterdag opgepakt. De politie doet nader onderzoek.