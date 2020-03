Minderjarige in Diemen gestoken met machete

Een minderjarige in Diemen is woensdagavond op de Rode Kruislaan gestoken met een machete, zegt een woordvoerster van de politie na een bericht hierover van AT5.

Het slachtoffer raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de steekpartij waren nog twee andere minderjarigen betrokken. Een van hen had zich verstopt in een bosjes, maar kon door agenten worden aangehouden. Hij had het grote mes bij zich.

De andere is nog voortvluchtig. De politie heeft nog een helikopter ingezet om hem op te sporen.