Minder zorgen over coronavirus, meer moeite met regels

Nederlanders maken zich minder zorgen over de risico’s van het coronavirus voor de gezondheid. Het draagvlak voor sociale onthouding neemt af. De ongerustheid over de economie neemt intussen toe. Dat zegt onderzoeksbureau Motivaction op basis van een representatieve steekproef onder 1019 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het bureau houdt een Corona Impact Monitor bij.

Nog drie op de tien mensen maken zich grote zorgen over de gezondheid van familie en vrienden, tegenover 44 procent vier weken terug. Vier weken geleden maakte 22 procent zich nog ernstige zorgen over de eigen gezondheid, inmiddels is dat 16 procent.

„Bijna vier op de tien vertrouwt er inmiddels op dat er voldoende zorg beschikbaar is voor alle mensen die besmet zullen raken. Vier weken geleden rekende maar twee op de tien daarop. Een kwart denkt ook dat de pandemie over haar hoogtepunt is, terwijl dit twee weken geleden nog maar 13 procent was”, aldus het bureau.

Mensen krijgen steeds meer moeite met de coronamaatregelen van het kabinet. Zo lukt het een kwart van de mensen bijvoorbeeld „niet goed” om af te zien van niet-noodzakelijke afspraken buiten de deur en hebben velen problemen met de anderhalve meter afstand en het mijden van bepaalde plekken. Toch lukt het een meerderheid nog om zich aan de regels te houden.

Twee derde maakt zich intussen grote zorgen over de economie, tegenover 55 procent twee weken geleden, constateerde Motivaction.

Dat Nederlanders het steeds moeilijker vinden om zich aan de coronamaatregelen te houden, meldde dinsdag ook al adviesbureau Citisens op basis van een eigen onderzoek aan BNR Nieuwsradio.

De helft van de Nederlanders vindt het volgens deze onderzoekers steeds lastiger om zich aan de maatregelen te houden.

Men leeft de coronamaatregelen ook minder na dan drie weken geleden, toen de bereidheid om mee te werken het grootst was. Maar de overgrote meerderheid zegt zich er nog steeds naar te voegen. Dat het sentiment over de coronamaatregelen lijkt te verschuiven, valt ook volgens dit onderzoek samen met afnemende zorgen onder de ondervraagden over de uitbraak van het virus, nu de druk op de ic-bedden afneemt.