In meerdere wijken van Leeuwarden komt weinig tot geen water uit de kraan. Oorzaak is een leidingbreuk in de Friese hoofdstad. De storing ontstond vrijdag rond 19.30 uur en het duurt waarschijnlijk tot 1.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag om die te verhelpen, denkt drinkwaterbedrijf Vitens.

Het is nog niet bekend hoeveel huishoudens zijn getroffen.