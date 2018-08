Minder vrouwen dingen naar burgemeesterschap

Na een recordjaar voor vrouwelijke burgemeestersbenoemingen blijkt het aantal vrouwelijke sollicitanten naar dat ambt dit jaar af te nemen. Volgens een inventarisatie van het vakblad Binnenlands Bestuur dingen tot dusver minder vrouwen naar het burgemeesterschap.

Tot en met 31 juli was een kwart van de sollicitanten vrouw, terwijl dat percentage in 2017 op 29 lag. Volgens Binnenlands Bestuur is vorig jaar op een totaal van 35 benoemingen in 34 procent van de gevallen een vrouw benoemd door de Kroon.

Maar op een totaal van 26 burgemeestersvacatures dit jaar deden hebben juist minder vrouwen gereageerd. Alleen voor de burgemeesterspost in Uithoorn reageerden meer vrouwen (12) dan mannen (10). Dat noemt het blad „een noviteit én een uitzondering”.

Onder de 607 sollicitanten die dit jaar een brief schreven, bevinden zich 453 mannen en 154 vrouwen. De meeste sollicitanten (114) dongen naar de burgemeesterspost in Amsterdam, waar uiteindelijk Femke Halsema werd uitverkoren.