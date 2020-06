Minder voertuigen gestolen in ‘coronamaanden’

Het aantal voertuigdiefstallen is de afgelopen maanden gedaald. Na een stijging in zowel januari als februari (5,7 en 4,3 procent) noteert het Verbond van Verzekeraars sinds maart tijdens de coronacrisis een daling van drie maanden op rij.

De cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) laten zien dat er in vergelijking met een jaar eerder in maart 5,7 procent minder diefstallen zijn. In april was dat 4,9 procent en in mei 6,6 procent. „Het lijkt erop dat de afzet door corona stagneert”, zegt André Bouwman, adviseur bij het LIV. „Er worden minder auto’s verkocht, er worden minder auto’s gestolen en kennelijk is er ook minder vraag naar onderdelen.”

Bouwman noemt vooral de daling van de voertuigdiefstallen in de regio Amsterdam opvallend. Het aantal diefstallen is daar met 94 in maart, 22 in april en 87 in mei het meeste gedaald. In Rotterdam werden juist meer diefstallen genoteerd. „Dat zou kunnen betekenen dat criminelen nu minder via de weg en meer via de havens wegzetten.”

De grootste dalingen zitten in de categorieën bromfietsen en personenauto’s. Er werden ruim 300 minder brommers gestolen in de drie maanden. „Voor het eerst sinds jaren worden er minder brommers gestolen”, meldt Bouwman. Motoren en bestelwagens werden vaker gestolen.