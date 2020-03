Minder vervuiling boven Europa door lockdown

Door lockdowns en andere maatregelen tegen het coronavirus wordt de lucht in Europa steeds schoner. De concentratie stikstofdioxide is sterk gedaald. Dat is te zien in onder meer Parijs, Madrid, Milaan en Rome. Voor Nederland en Groot-Brittannië heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA nog geen duidelijk beeld. Dat wordt de komende dagen verwacht.

Een Nederlands ruimte-instrument, de Tropomi, meet de vervuiling. Tussen 14 en 25 maart zag de satelliet dat er veel minder stikstofdioxide in de lucht zit dan vorig jaar.

Amerikaanse satellieten zagen eerder hoe de lucht in China schoner werd na de uitbraak van het coronavirus. Mensen werden gedwongen thuis te werken en fabrieken en kantoren werden gesloten. Onder meer bij Wuhan, Peking, Shanghai, Chongqing en Hongkong werd de lucht schoner dan anders. Inwoners zien een blauwe hemel.

De Tropomi zit in de Europese satelliet Sentinel-5P. Het instrument wordt beheerd door het KNMI. De Tropomi kijkt niet alleen naar stikstofdioxide, maar ook naar andere vervuilende stoffen als methaan, zwavel, koolmonoxide en fijnstof.