Minder vertraging door dieren op het spoor

Dieren hebben vorig jaar voor minder problemen gezorgd op het spoor. Bij ProRail kwamen vorig jaar 1792 meldingen binnen, die in 784 gevallen tot vertraging leidden. In totaal 4475 treinen liepen hierdoor vertraging op of vielen uit. In 2017 waren dit er nog 4861, dat is bijna 10 procent meer.

Wanneer dieren op of dicht langs het spoor terechtkomen kan dit zorgen voor vertragingen. Het kan daarbij gaan om vee van een boer dat door een open hek op het spoor terecht komt. Wild en vogels en huisdieren spelen de treinenloop ook vaak parten. Daarnaast kan het zijn dat er schade ontstaat doordat dieren aan kabels knagen.

ProRail probeert duurzaam en diervriendelijk de problemen te verminderen. Naast het plaatsen van hekwerken en sloten en andere natuurlijke afrasteringen, worden dieren gemanipuleerd in hun gedrag. Zo worden proeven gedaan met geur, geluid, lichtbarrières en andere flexibele afschriksignalen. Met de geurpalen wordt bijvoorbeeld geprobeerd wild te leiden naar veilige oversteekplaatsen. Dit heeft op die plekken geleid tot 63 procent minder aanrijdingen en incidenten.