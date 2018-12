Minder verkeersclaims, schadelast groeit wel

Het aantal schadeclaims wegens een aanrijding is in 2017 met 18 procent gedaald, tot 741.000. De kosten van de schadegevallen namen echter toe, tot een bedrag van 2,6 miljard euro. Dat maakte het Verbond van Verzekeraars dinsdag bekend. Mogelijke oorzaak voor het gedaalde aantal claims, aldus het verbond, zijn het relatief rustige weer vorig jaar en minder parkeerschade door toenemende slimme technologie in auto’s.

Het gedaalde aantal claims in 2017 geldt voor elke provincie, waarbij de grootste dalers genoteerd werden in Flevoland (-14,6 procent) en Noord-Brabant (-14,5 procent). De meeste verkeersclaims kwamen vanuit de provincie Zeeland, namelijk 79,2 per 1000 huishoudens.

Verzekeraars zien de schadelast op de autoverzekering wel sterk toenemen. Zo is deze op de WA-autoverzekering van 2014 tot en met 2017 met 25 procent gestegen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door letselschade, zo stelt het verbond. „Er vallen nog steeds te veel verkeersslachtoffers. Daarom blijven wij ons onverminderd inzetten om een bijdrage te leveren aan een veilige openbare weg”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Hij zegt dat afleiding in het verkeer een belangrijke oorzaak blijft voor ongelukken. „Daarnaast neemt de diversiteit aan voertuigen op de weg sterk toe, terwijl de weg-indeling daar onvoldoende op ingericht is. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.” De verzekeraars steunen dan ook de maatregelen die vorige week werden aangekondigd door minister Cora van Nieuwenhuizen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het Verbond vindt wel dat er haast gemaakt moet worden en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de plannen uit te kunnen voeren.