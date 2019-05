Minder verkeersboetes, mogelijk door files

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 2.729.233 verkeersovertredingen geconstateerd. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 3.084.414 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden en niet handsfree bellen. Dat er minder snelheidsovertredingen worden geregistreerd, heeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid mogelijk te maken met de toename van de verkeersdrukte. De files maken het vaak onmogelijk te hard te rijden.

Bovendien weten de meeste bestuurders op een gegeven moment waar de flitspalen staan en waar trajectcontroles zijn. Daardoor houden ze zich op die plekken eerder aan de maximumsnelheid.

Het merendeel van de verkeersboetes is opgelegd voor te hard rijden. Een groot deel daarvan is met digitale middelen geconstateerd. In de eerste vier maanden van 2019 zijn 1.105.590 snelheidsovertredingen geregistreerd met behulp van flitspalen. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er 1.241.398. Met mobiele radarapparatuur werden dit jaar tot en met april 560.492 snelheidsovertredingen waargenomen tegen 619.608 een jaar eerder.