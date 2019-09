Minder treinen tussen Amsterdam en Schiphol

Door een defect op het spoor rijden er veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Volgens ProRail is slechts een van de twee sporen in gebruik. Volgens een woordvoerder blijven „nog enkele treinen” in de dienstregeling. Het herstel duurt naar verwachting tot woensdagochtend vroeg, meldt de spoorbeheerder.

NS waarschuwt voor vertraging en een drukke spits op dit traject door de beperkte treinenloop. Om die reden wordt reizigers geadviseerd om bijvoorbeeld met de metro van en naar station Amsterdam-Zuid te gaan en vanaf daar weer per trein naar Schiphol. Ook tussen Amersfoort en Schiphol is minder treinverkeer mogelijk. NS raadt aan via Utrecht te reizen en in elk geval de reisplanner te raadplegen.

Het defecte spoor ligt op een viaduct. Volgens de zegsman is bij een inspectie dusdanige slijtage geconstateerd dat er onmiddellijk herstelwerkzaamheden nodig zijn. De veiligheid is niet in het gevaar geweest, benadrukt hij.

Bij de werkzaamheden moeten onderdelen worden vervangen en wordt er gelijmd. Het uithardingsproces duurt volgens ProRail vermoedelijk tot 05.30 uur in de ochtend.