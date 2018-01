Minder treinen op diverse plekken door storm

In verschillende delen van het land rijden minder treinen vanwege de storm. Zo rijden tussen Zaandam en Alkmaar tot 15.00 uur ieder halfuur intercity’s in plaats van ieder kwartier.

Door treinen tussen Zaandam en Alkmaar te schrappen ontstaat meer ruimte om problemen op het spoor op te lossen, legt een woordvoerder van de NS uit.

Tussen Dordrecht en Breda rijden helemaal geen intercity’s door de weersomstandigheden. Naar verwachting duurt dit tot 13.00 uur. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot 13.00 uur minder intercity’s. Ook rijden er tot 13.00 uur geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda.

Een woordvoerster van de NS adviseert reizigers voor vertrek de reisplanner te raadplegen, omdat door de weersomstandigheden takken op het spoor of op de bovenleidingen terecht kunnen komen. De hsl kan voorlopig niet rijden tussen Breda en Rotterdam, omdat die trein over de Moerdijkbrug moet en dat zou in razende storm te veel risico’s opleveren.