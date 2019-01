Minder trams in Amsterdam door stroomstoring

Als gevolg van een stroomstoring rijden er in Amsterdam veel minder trams. Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf GVB rijdt 60 procent. Hij zei niet te weten hoe lang het nog duurt voordat de storing is verholpen. „Er rijden op dit moment te weinig trams om iedereen te vervoeren en daardoor moeten mensen langer wachten in de kou. We hopen dat het voordat het gaat sneeuwen zeker is opgelost.”

De stroomstoring ontstond rond 02.30 uur bij de remise Havenstraat in Amsterdam-Zuid. De oorzaak is niet bekend en Liander werkt momenteel aan het herstel. Het vervoersbedrijf heeft nu trams uit een andere remise ingezet. Ook was geprobeerd de stroom om te leiden, maar dat ging niet goed omdat de bovenleiding oververhit raakte.