Minder torens open, maar meer bezoekers

De zesde editie van de Open Torendag in Amsterdam heeft 11.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zeker duizend meer dan vorig jaar, terwijl er dit jaar minder torens open waren voor bezichtiging. Dat zegt organisator Henri van Poll.

Belangstellenden konden dit keer rondkijken in twintig monumentale en moderne torens in Amsterdam, waarvan een deel normaal niet toegankelijk is. Vorig jaar waren dat er 28. Volgens Van Poll komt dat doordat sommige torens een jaartje wilden overslaan. De hoogste kantoortoren van Amsterdam, de Rembrandtoren, (150 meter) is helemaal afgehaakt.

Daar staan nieuwkomers tegenover, zoals de toren op het gebouw van de Bijenkorf op de Dam. Die was erg populair, aldus Van Poll.