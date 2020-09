„Minder straling bij hogere radar Herwijnen”

De militaire radar die in Herwijnen moet verrijzen blijft op weerstand, bezorgdheid en vragen stuiten, terwijl volgens Defensie haast is geboden bij een nieuwe radar – de oude in Nieuw-Milligen kan uitvallen. Een hogere radartoren zorgt voor minder straling, aldus een deskundige.

Levert de geplande hypermoderne SMART-L-radar nu wel of geen gezondheidsrisico’s op? Het onduidelijke antwoord op die vraag is een belangrijke boosdoener voor het feit dat de geplande komst van de radar niet zomaar gerealiseerd kan worden.

Inwoners van Herwijnen maken zich zorgen, bijvoorbeeld over een verhoogd risico op ALS. In de achterliggende twintig jaar waren er vijf inwoners met de diagnose ALS, plus één oud-inwoner, zo bleek eerder deze week uit een brief van de GGD. „Uitgaande van vijf mensen met ALS en een verwacht aantal van 1,4 (op basis van statistiek, red.), betekent dit dat ALS ongeveer vier keer vaker voorkomt dan verwacht.” Volgens de GGD kan er sprake zijn van toeval.

Ruben van der Horst van het comité Radar Nee was donderdag tijdens een gesprek in de Kamer duidelijk: „We zijn woest en we zijn met veel”, zei hij. Er zijn vele onderzoeken die aangeven dat er, ondanks voldoen aan de zogeheten ICNIRP-norm, risico’s zijn, stelde hij.

„We weten helemaal niet wat de straling doet op lange termijn”, zei hoogleraar Guy Vandenbosch van de Universiteit Leuven. Volgens hem leidt een hogere radartoren tot minder straling. Ook werkt afscherming, zei hij, bijvoorbeeld van slaapkamers.

Visser schreef de Kamer deze week dat Defensie op dit moment voldoet „aan de geldende richtlijnen met betrekking tot straling en gezondheid” voor de radar in Herwijnen. Nadat de radar is gerealiseerd zal een onafhankelijke partij metingen gaan uitvoeren om er zeker van te zijn dat aan de richtlijnen voldaan wordt.