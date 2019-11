Minder stikstof door krimp rundveestapel

Het aantal koeien, stieren en kalveren is in 2019 met 3 procent afgenomen tot 3,8 miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling. „Dat is echt buitengewoon gunstig voor het stikstofdossier,” zegt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS in een toelichting.

„Dit is een gedwongen krimp geweest,” vertelt Pierik. „In 2016 is het fosfaatreductieplan ingevoerd om het aantal melkkoeien omlaag te brengen.” In 2018 kwam bijna 40 procent van de stikstofuitstoot in de landbouw van koeien, stieren en kalveren. De uitstoot zal dalen door de krimp van de rundveestapel. Het CBS heeft niet berekend hoeveel.

Twee derde van de runderen loopt rond in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Friesland. In Noord-Brabant nam het aantal runderen het meest af, met 30.000, ofwel 5 procent.

Boeren houden wel meer geiten. Nederland telt 614.000 geiten, 4,5 procent meer dan een jaar eerder. In ‘geitenprovincies’ Gelderland en Noord-Brabant werd in de zomer van 2017 een stop ingevoerd uit vrees voor gezondheidsrisico’s, zoals longproblemen. Maar dit jaar nam het aantal geiten in deze provincies weer toe met respectievelijk 6 en 2 procent.

De varkensstapel kromp met 2 procent tot 12 miljoen. De helft wordt in Noord-Brabant gehouden. Hier daalde het aantal varkens iets sneller, met 3 procent.