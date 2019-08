Minder schietincidenten bij politie

De Rijksrecherche heeft in de eerste helft van 2019 onderzoek gedaan naar zeven schietincidenten waarbij politiemensen betrokken waren. Bij deze schietpartijen vielen drie doden en raakten vier mensen gewond, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM).

Het aantal is minder dan het aantal schietincidenten in de afgelopen jaren. Omgerekend naar een jaargemiddelde zou het om veertien schietincidenten gaan, terwijl het aantal incidenten tussen 2014 en 2018 varieerde tussen 23 en 34 per jaar. Ook het aantal gewonden is relatief veel kleiner dan in andere jaren.

Een woordvoerder zegt dat het kleinere aantal incidenten en gewonden misschien opvallend is, maar dat daar weinig betekenis aan wordt gehecht. Statistieken kunnen nu eenmaal variëren. Hij wijst erop dat het aantal dodelijke schietincidenten in het eerste halfjaar van 2019 met drie relatief juist hoger is dan in de jaren hiervoor.

In 2014 waren er 33 schietincidenten met 31 gewonden en twee dodelijke slachtoffers. Een jaar later ging het om 30 schietincidenten met 29 gewonden, maar zonder doden. In 2016 werden de meeste schietincidenten (34) uit de voorbije jaren onderzocht, met ook de meeste gewonden (33) en de meeste dodelijke slachtoffers: vier. In 2017 werden 23 schietincidenten gerapporteerd, met 20 gewonden en drie dodelijke slachtoffers. Vorig jaar ging het om 27 schietpartijen, met 26 gewonden drie dodelijke slachtoffers.

Vuurwapengebruik door politiemensen waarbij iemand om het leven komt of letsel oploopt, wordt als regel onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die onderdeel is van het OM. Aan de hand van die bevindingen beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.