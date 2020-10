Minder rokers door rookvrije zone in Rotterdam

De rookvrije zone die de gemeente Rotterdam een jaar geleden aanwees rondom het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam heeft ertoe geleid dat er minder mensen rookten in het gebied. Dat laat de gemeente weten op basis van onderzoek van het Erasmus MC naar de proef.

In de aangewezen zone worden mensen ontmoedigd om te roken, maar verboden is het niet. Wel rookten 45 procent minder mensen in het gebied sinds het is aangewezen als rookvrije zone. Dat viel het best te zien op het terrein van het Erasmus MC: 63 procent van de medewerkers en 70 procent van de patiënten rookten minder na invoering van de zone. Op de hogeschool werd 46 procent minder gerookt.

Buiten de rookvrije zone waren er wel meer mensen die rookten, maar dat waren er niet zoveel als het aantal dat niet rookte in de zone. Zo waren er gemiddeld 1857 minder rokers per dag binnen de zone tegen gemiddeld 432 meer rokers per dag die buiten de zone hun sigaret opstaken.

Rotterdam wees vorig jaar als een van de eerste Nederlandse gemeenten een rookvrije zone in de openbare ruimte aan. Vanwege de positieve resultaten van de pilot is er inmiddels een tweede rookvrije zone op de Wilhelminapier ingericht. Ook moet er eind dit jaar een onlineportal klaar zijn voor organisaties die een aanvraag voor een rookvrije buitenruimte willen indienen.