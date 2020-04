Minder ouderen met corona op intensive care

Ouderen die ernstig ziek worden door het coronavirus belanden minder vaak op de intensive care. In maart was ruim één op de drie coronapatiënten op de ic 70 jaar of ouder, nu één op de vier.

Dat blijkt uit cijfers van de stichting Nice (Nationale intensive care evaluatie) die zijn opgevraagd door dagblad Trouw. Nice registreert opnamecijfers per leeftijdsgroep. De grootste groep coronapatiënten op de ic’s was in maart tussen de 70 en de 75 jaar oud. Een maand later zijn de meeste patiënten op de ic een stuk jonger: tussen de 60 en de 65 jaar. Van de ruim 1000 80-plussers die de afgelopen twee maanden in een ziekenhuis werden opgenomen met corona zijn er slechts enkele tientallen doorverwezen naar de ic. Uit de registratie van ziekenhuisopnames door het RIVM blijkt ook dat er minder ouderen met corona in het ziekenhuis belanden. Dat betekent waarschijnlijk niet dat ouderen nu minder vaak ziek worden, maar dat zieke ouderen vaker thuis worden behandeld.

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care was zondag gedaald tot onder de 1200. Het waren er nog 1176, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 minder dan zaterdag; vrijdag stond de teller op 1235.

Van de 1176 patiënten lagen er zondag 1125 in Nederlandse ziekenhuizen, 24 minder dan een dag eerder. In Duitsland liggen 51 patiënten op de ic.

Op de ic’s liggen nu 345 patiënten met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800. „We zien dat het beeld van een gestage daling doorzet. De IC-bezetting ligt nu op 180 procent van het normale niveau”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het afnemend aantal Covidpatiënten biedt volgens het Landelijke Netwerk Acute Zorg ziekenhuizen de gelegenheid de normale zorg geleidelijk te hervatten.