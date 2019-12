‘Minder ongelukken door snorfiets op rijbaan’

Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan leidt in Amsterdam tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Dat constateert de gemeente na een eerste evaluatie. Zo is het aantal ongevallen met letsel waarbij een snorfietser was betrokken sterk gedaald. Vorig jaar werden in de periode april tot oktober nog honderd ongelukken geregistreerd, dit jaar staat de teller op 29 in hetzelfde tijdsbestek.

Het aantal geregistreerde snorfietsers is overigens wel flink gedaald van zo’n 37.000 in januari 2018 naar rond de 26.000 in oktober van dit jaar. De gemeente ziet wel dat eigenaren van een snorfiets zijn overgestapt op een bromfiets die harder mag op de rijbaan. Daardoor nam het aantal verplaatsingen per bromfiets toe met 16 procent in de onderzochte periode.

Snorfietsers houden zich volgens de gemeente goed aan de nieuwe regels, die sinds 8 april gelden. Eind oktober was 80 procent van de snorfietsers te vinden op de rijbaan en voldeed 85 procent aan de helmplicht, blijkt uit de evaluatie. Handhavers van de gemeente hebben de afgelopen tijd 4270 boetes opgelegd aan snorfietsers die zich niet aan de regels hielden.

Bovendien zijn fietsers blij met de ruimte die ze op het fietspad hebben gekregen, meldt de gemeente. Dat was ook een van de redenen waarom de hoofdstad de snorfietsers heeft verplaatst naar de rijbaan. De drukte op de fietspaden leidde tot onveilige situaties en een slechte doorstroming. Door de nieuwe maatregel zijn er ook minder conflicten tussen snorfietsers en andere weggebruikers, met name fietsers.

Het plan om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen kreeg vooraf veel kritiek. Veel mensen maakten bezwaar en noemden het rijden op de rijbaan met hun snorfiets „levensgevaarlijk”.