Minder omzet voor Vodafone

De Britse telecomreus Vodafone heeft de omzet in de eerste helft van dit jaar met bijna 5 procent zien dalen tot 10,9 miljard euro. Vooral in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, waar de concurrentie hevig is, liepen de inkomsten terug. Daar daalde de omzet bijna 8 procent.

In Europa kwamen de inkomsten uit op een kleine 8 miljard euro, 4 procent minder vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. In Europa, goed voor driekwart van de omzet, heeft het bedrijf vooral in Italië en Spanje last van groeiende concurrentie. Dat werd deels goedgemaakt door gunstigere resultaten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Vodafone, wereldwijd een van de grootste aanbieders van mobiele telefonie, bracht eerder de Nederlandse activiteiten onder bij VodafoneZiggo. De resultaten van dit samenwerkingsverband worden op 8 augustus gepubliceerd.