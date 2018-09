Minder misdrijven, toch geen juichstemming

Het aantal slachtoffers van criminaliteit blijft maar afnemen. Het aantal daders ook. Reden voor een juichstemming? Slechts ten dele.

Steeds minder mensen zeggen het slachtoffer van een misdrijf te zijn: in 2012 20 procent van de bevolking, in 2017 nog maar 15 procent. Jongeren zijn het vaakst de dupe van een misdrijf, al is ook bij hen deze daling te zien, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag in de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor. De kans dat jongeren met criminaliteit te maken krijgen is twee keer zo groot als die onder 65-plussers.

Minder daders

Behalve slachtoffer zijn jongeren relatief ook vaker verdachte van een misdrijf. In 2017 waren 208 van elke 10.000 18- tot 25-jarigen verdachte, tegen 135 op de 10.000 25- tot 45-jarigen en 18 van de 10.000 65-plussers. Maar ook hierin is er een daling te zien: in 2012 ging het nog om 366 per 10.000 18- tot 25-jarigen. Ook onder 12- tot 18-jarigen nam het aantal verdachten flink af.

Deze trends zijn in West-Europa al sinds de eeuwwisseling te zien, en in Amerika zelfs nog langer, zegt prof. mr. J. M. Nelen, hoogleraar criminologie aan Maastricht University. „Het CBS combineert de gegevens uit politierapporten met die uit zijn eigen onderzoeken onder de bevolking”, legt hij uit. „Daardoor ontstaat een behoorlijk compleet beeld.”

Een verklaring voor de verminderde criminaliteit is het verkleinen van de gelegenheid, zegt Nelen. „We zijn ons steeds beter tegen misdrijven gaan wapenen. Huizen, auto’s en winkels zijn beter beschermd. Goed hang- en sluitwerk, bewakingscamera’s, buurtpreventie, het helpt allemaal mee. Voor een misdaad zijn drie zaken nodig: een gemotiveerde dader, een geschikt doelwit en het ontbreken van voldoende toezicht. Aan dat laatste is al sinds de jaren tachtig veel gedaan. Als er toezicht van politie is of als buurtbewoners zelf in hun wijk patrouilleren en elkaar via buurtapps waarschuwen, neemt de criminaliteit zichtbaar af.”

Er is volgens Nelen ook een demografische oorzaak. „Gezinnen worden kleiner. Er zijn minder jongeren, en dus ook minder criminelen. Veel daders behoren nu eenmaal tot de categorie 12-24 jaar; 90 procent stopt met het plegen van misdrijven als ze ouder worden. In de allochtone bevolkingsgroepen, die in de misdaadstatistieken oververtegenwoordigd zijn, zien we gemiddeld grotere gezinnen en daardoor een groter potentieel voor het plegen van criminaliteit.”

Drugshandel

De rooskleurige CBS-cijfers vertellen maar een deel van het verhaal. „Overheid en politie zijn zich daar ook heel goed van bewust”, zegt Nelen. Over de toenemende macht van de onderwereld, die ook steeds meer verstrengeld raakt met de bovenwereld, verschijnt het ene na het andere alarmerende rapport.

„Het gaat vaak om drugsproductie en -handel. Die onttrekt zich voor een groot deel aan het zicht van de bevolking en ook de politie krijgt er moeilijk een beeld van”, zegt de Limburgse criminoloog. „Deze vorm van criminaliteit vermindert bepaald niet; ze neemt eerder toe. De handel heeft zich voor een deel verplaatst van de straat naar digitale kanalen, waardoor het nog moeilijker wordt om er grip op te krijgen.”

Ook de toenemende cybercriminaliteit is niet af te lezen in de percentages in de Veiligheidsmonitor, zegt Nelen. „Terwijl dat de komende decennia het grootste probleem voor justitie wordt. Daarom is de politie drukdoende goede IT’ers te werven die duistere praktijken op internet kunnen opsporen. Er is daarbij steeds meer samenwerking tussen instanties ontstaan. Zonder anderen komt de politie er niet.”