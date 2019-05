Minder migranten in Betuws chaletpark

Het plan van de gemeente Neder-Betuwe om circa 500 arbeidsmigranten onder te brengen in chalets in een recreatiepark tussen Kesteren en Lienden wordt aangepast.

Het worden er zeker geen 520, zei wethouder Van Wolfswinkel donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. „We gaan zeker afschalen. Dat heb ik omwonenden al meegedeeld. Gelukkig beseft ook de buurt dat er wel wat moet gebeuren.”

De huisvesting op het chaletpark is een van de maatregelen waarmee de wethouder een einde wil maken aan onwettige praktijken van huisjesmelkers en aan slechte woonomstandigheden. Op de camping bij het recreatiepark verblijven nu zo’n 240 arbeidsmigranten illegaal.

Wanneer er een definitief plan ligt, kon Van Wolfswinkel niet zeggen. „We handelen zorgvuldig, maar houden er wel graag tempo in. Arbeidsmigranten moeten niet nog een jaar illegaal en onbeheersbaar op de camping tussen de recreanten blijven wonen. We hebben nu echter geen andere plek voor hen.”

Om „tot een voor alle partijen aanvaardbaar plan te komen”, wordt een klankbordgroep gevormd die in het verdere proces mag meepraten.

Een complicerende factor is dat omwonenden en recreanten klagen over onder meer intimiderend gedrag van de parkeigenaar. In het kielzog van de SGP drongen ook andere raadsfracties er op aan om daar op korte termijn met de man over te spreken.

„Dat moet nu eerst, voordat we met het plan verder gaan”, erkende Van Wolfswinkel. „De laatste dagen krijgen we daar steeds meer berichten over. We pakken graag de problemen van de arbeidsmigranten aan, maar wel met betrouwbare partners.”

De gemeente laat verder onderzoeken of er arbeidsmigranten worden ingeschreven in woningen zonder medeweten van de particuliere eigenaren. „Gisteren belde er iemand die vroeg: Hoeveel mensen staan er in mijn huisje ingeschreven? Twee? Dat kan niet, ik zit er zelf”, aldus de wethouder.

Ook tegen illegale situaties elders gaat de gemeente optreden, zoals de zogenoemde ‘verkamering’ van huizen in woonwijken, waarvoor de SGP aandacht vroeg.

Om de komende jaren de vinger aan de pols te houden wordt een ”platform huisvesting arbeidsmigranten” opgezet waarin werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners (onder wie arbeidsmigranten) vertegenwoordigd zijn.