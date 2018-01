Minder mensen met betalingsachterstand

Het aantal mensen met een betalingsachterstand is het afgelopen jaar gedaald. Bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) staan nu 687.000 kredietnemers geregistreerd met een betalingsachterstand, 5,9 procent minder dan een jaar geleden, zo blijkt uit de Kredietbarometer van het BKR.

Daarmee telt Nederland het laagste percentage kredietnemers met een betalingsachterstand sinds de start van de BKR Kredietbarometer in 2012. Een jaar geleden lag het aantal op bijna 730.000, de absolute piek lag op 1 juli 2015, toen er bijna 778.000 mensen een achterstand op hun krediet hadden.

In totaal staan er 10,4 miljoen mensen geregistreerd bij het BKR omdat ze een lening of krediet hebben. In 2012 waren dat er 8,8 miljoen mensen. De groei komt onder andere doordat er nu ook kleinere kredieten worden geregistreerd. Ook zijn private-leasecontracten en mobiele telefoonkredieten toegevoegd aan het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).