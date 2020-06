Minder mensen in langdurige zorg door coronacrisis

Door de coronacrisis maken minder mensen in Nederland gebruik van langdurige zorg. Veel mensen zijn overleden en het aantal nieuwe aanvragen is sterk gedaald. Het aantal mensen dat langdurige zorg krijgt, is met 2465 gedaald ten opzichte van voor de corona-uitbraak. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Volgens de autoriteit lag het sterftecijfer in de langdurige zorg tussen 23 maart en 26 april hoger dan het aantal nieuwe indicaties voor langdurige zorg. Vooral toen het kabinet het bezoek aan zorginstellingen aan banden legde, daalde het aantal nieuwe indicaties.

Tussen 9 maart en 24 mei zijn ruim 5200 meer mensen in de langdurige zorg overleden dan normaal. De sterfte lag twee keer zo hoog als voor de uitbraak. Hoeveel mensen aan corona zelf stierven, weet de zorgautoriteit niet.