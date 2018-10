Minder lichtvervuiling in Nederlandse steden

In veel Nederlandse steden is het ondanks openbare straatverlichting en lichtreclame geleidelijk donkerder aan het worden. Dat blijkt uit onderzoek in de 54 grootste steden.

Het Groningse Stadskanaal, Dronten (Flevoland), Emmen (Drenthe) en het Friese Heerenveen zijn de steden met relatief de meeste duisternis. Steden die juist het meeste licht verspreiden zijn Amsterdam en het gebied waarin Delft, Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam liegen.

Bij het onderzoek is de afgelopen zes jaar gekeken naar het opgaande licht, vanaf grote hoogte gemeten door de satelliet Suomi NPP. „Na jaren lang ieder jaar lichter te zijn geworden lijkt Nederland op een keerpunt beland”, melden de Natuur- en Milieufederaties donderdag.

Of Nederland de komende jaren donkerder wordt, hangt volgens de federaties in grote mate af van bedrijven. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zorgen al dat er „gedimd en gedoofd wordt waar het kan”.