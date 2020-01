Minder KLM-vluchten naar China vanwege Coronavirus (2)

CORONAVIRUS

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt haar directe vluchten naar de Chinese steden Chengdu, Xiamen en Hangzhou. Ook wordt het aantal wekelijkse vluchten naar Shanghai teruggebracht. Cabine- en grondpersoneel van KLM kan op verzoek mondkapjes dragen en de luchtvaartmaatschappij brengt verder hygiënemaatregelen extra onder de aandacht.

De wijzigingen hebben volgens KLM niet zozeer te maken met de situatie rond het nieuwe coronavirus in het Aziatische land, maar vooral met de teruglopende boekingen. Volgens KLM is er op basis van de huidige informatie die de luchtvaartmaatschappij ontvangt van nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties nog geen aanleiding om volledig te stoppen met het vliegen naar China.

De vluchten van KLM naar Chengdu en Hangzhou worden per donderdag gestaakt. Dan wordt ook het aantal vluchten naar Shanghai teruggebracht van elf per week naar zeven per week. De vluchten naar Xiamen gaan vanaf vrijdag niet meer door. Alle veranderingen duren vooralsnog tot en met eind februari.

Ook KLM's zusterbedrijf Air France gaat minder vliegen naar China. Eerder besloten British Airways en Lufthansa wel volledig te stoppen met vluchten naar China vanwege de uitbraak van het coronavirus.