Minder kinderen spelen buiten

Het aantal kinderen dat nooit buiten speelt is aan het stijgen. In 2017 speelde 8 procent van de kinderen nooit buiten, een jaar later was dat opgelopen tot 15 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton onder bijna 6200 ouders met kinderen tussen 4 en 14 jaar oud.

Gemiddeld spelen kinderen 8,4 uur per week buiten. Een relatief kleine groep speelt meer uren buiten en trekt het gemiddelde op. Anderzijds speelt 15 procent nooit buiten. Dat gaat vooral op voor kinderen uit de hogere sociale klasse in de Randstad. Kinderen die niet of niet vaak buiten spelen, doen liever binnen games. Of ze spelen binnen omdat er geen andere kinderen zijn om mee buiten te spelen.

Ouders zeggen hun kinderen binnen te houden omdat ze de verkeerssituatie of de sociale omgeving buiten te onveilig vinden of omdat ze zelf te druk zijn met werk of andere bezigheden.

Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon organiseren op 12 juni de jaarlijkse Buitenspeeldag. Er zijn dan veel activiteiten om kinderen te stimuleren buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt.