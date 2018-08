Minder ‘kiloknallers’ in het schap

Het aantal ‘kiloknallers’, vleesaanbiedingen in supermarkten zonder dierenwelzijnskeurmerk, is het afgelopen half jaar met 10 procent gedaald. Volgens Wakker Dier is de afname groter dan in dezelfde periode in eerdere jaren.

Hoewel dat goed nieuws is, wijst de dierenwelzijnsorganisatie er op dat nog altijd meer dan de helft van de aanbiedingen vlees is zonder keurmerk. „Door industrievlees vaak in de aanbieding te doen, zorgen supers ervoor dat hun klanten vooral veel dierenleed kopen”, aldus Wakker Dier.

Albert Heijn heeft volgens de organisatie verreweg de meeste merkloze kiloknallers, gevolgd door EMTÉ, DEEN en Hoogvliet. Wakker Dier voert al jaren campagne tegen het goedkope keurmerkloos vlees in supermarktfolders.