„Minder kiloknallers dan keurmerkaanbiedingen”

Voor het eerst bieden supermarkten minder kiloknallers, vleesaanbiedingen in supermarkten zonder dierenwelzijnskeurmerk, dan vleesaanbiedingen met wel een keurmerk aan. Dat meldt Wakker Dier op basis van aanbiedingen in supermarktfolders over het eerste kwartaal van dit jaar.

De dierenwelzijnsorganisatie spreekt van een belangrijke mijlpaal. Van alle vleesaanbiedingen in het afgelopen kwartaal was 48 procent zo’n kiloknaller. Dat is volgens Wakker Dier „nog steeds absurd veel.” De dertien supermarkten uit het onderzoek deden in die drie maanden in totaal 3800 keer een vleesproduct in de aanbieding.

Volgens de organisatie veroorzaken supermarkten veel dierenleed door te stunten met goedkoop vlees. „De dieren betalen die lage prijs met slechte leefomstandigheden”, aldus Wakker Dier.