Minder jongeren verrichtten in 2019 vrijwilligerswerk

Minder Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar waren in 2019 actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Dat meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor, op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn.

In 2019 gaf 45 procent van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. In 2017 was dit 49 procent. In dezelfde periode daalde het verrichten van vrijwilligerswerk door 25-plussers niet.

Jongeren zetten zich het vaakst als vrijwilliger in voor sportverenigingen (20 procent), gevolgd door scholen (11 procent) en jeugdorganisaties (9 procent). Daarna volgen verzorging en verpleging, hobby- en gezelligheidsverenigingen en kerken en levensbeschouwelijke organisaties (allemaal rond 5 procent).

Jongens (22 procent) zijn vaker als vrijwilliger actief voor sportverenigingen dan meisjes (18 procent). In de verzorging deed 7 procent van de meisjes en 3 procent van de jongens vrijwilligerswerk. In 2017 waren deze verschillen tussen jongens en meisjes vergelijkbaar.

De meeste jongeren zeggen dat ze vrijwilligerswerk doen omdat ze het leuk vinden (56 procent), of omdat ze het fijn vinden om iets voor een ander te doen (43 procent). Slecht 1 op de 5 vindt het een plicht om vrijwilligerswerk te doen. Een nog kleiner deel (12 procent) ziet vrijwilligerswerk als een mogelijke opstap naar een betaalde baan.