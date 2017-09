Minder jeugd weg uit Friesland

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Friesland dan er zich vestigen. Sinds kort gaan er echter minder jongeren weg.

Dat concludeerde het Fries Sociaal Planbureau (FSP) donderdag op basis van gegevens van het CBS. Jongeren verlaten Friesland vooral vanwege studie en werk.

In het begin van deze eeuw werd het vertrekoverschot nog gecompenseerd door de instroom van andere leeftijdsgroepen. In de laatste tien jaar, behalve vorig jaar, is hier geen sprake meer van.

Het FSP noemt het echter een opvallende trend dat sinds kort minder jongeren tussen de 15 en 20 jaar Friesland verlaten. Het bureau denkt dat dit samenhangt met de invoering van het leenstelsel in 2015. Sinds die tijd lijken vooral eerstejaarsstudenten minder snel op kamers te gaan wonen.

Leeuwarden weet veel jongeren te trekken, doordat de stad veel hogescholen heeft. Geen enkele andere gemeente in Nederland zonder universiteit weet zo veel jongeren te trekken. In Noord-Nederland gaan de meeste jongeren naar de stad Groningen.