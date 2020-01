Minder interesse bij verkiezingen Sint-Maarten

De vijfde parlementsverkiezingen in tien jaar tijd donderdag op Sint-Maarten verlopen zonder incidenten en zonder verkiezingskoorts. Bij recente verkiezingen was al een duidelijke trend te zien van afnemende interesse bij de stemmers. Die trend wordt dit jaar voortgezet.

Rond 17.00 uur lokale tijd (Nederlandse tijd 22.00 uur) was nog maar 39 procent van de ruim 23.000 stemgerechtigden gaan stemmen. In 2018 was dat rond dezelfde tijd nog 45 procent. Gevreesd wordt voor een historisch lage opkomst.

In 2014 ging uiteindelijk 70 procent van de kiezers stemmen, in 2016 was dat 65 procent en in 2018 ging nog maar 62 procent naar de stembus. De twintig stembureaus zijn open tot 20.00 uur (lokale tijd). Dat is Nederlandse tijd de nacht van donderdag op vrijdag 01.00 uur.