Minder incidenten op Schiphol in 2019

De marechaussee heeft in 2019 op Schiphol minder incidenten afgehandeld en minder aanhoudingen verricht dan het jaar ervoor. Wel werden meer mensen geweigerd bij paspoortcontroles, meldt de marechaussee woensdag.

Op Schiphol is de marechaussee verantwoordelijk voor zowel de grensbewaking als alle politie- en recherchetaken. Vorig jaar werden 541 drugskoeriers aangehouden, tegenover 703 in 2018. Bij paspoortcontroles werden in 2019 2795 mensen geweigerd, een stijging van 20 procent. Mensen worden geweigerd als ze bijvoorbeeld een onduidelijk reisdoel of onvoldoende geld hebben om in Nederland te verblijven of als de reisdocumenten niet kloppen.

In 2019 werd 276 keer aangifte gedaan bij de marechaussee van winkeldiefstal op Schiphol Plaza of overige zogenoemde buitengebieden, tien keer meer dan het jaar ervoor. De meeste aanhoudingen die volgden, 171, kwamen na diefstal uit de supermarkt op Schiphol Plaza.

Uit het gedeelte achter de paspoortcontrole en securitychecks kwamen 157 aangiftes binnen, tegenover 143 het jaar ervoor. Dit leidde in zestig gevallen tot een aanhouding.

Overige diefstallen, zoals zakkenrollerij (39 in 2019, 89 in 2018), bagagediefstal (168 in 2019, 258 in 2018) en diefstal uit ingecheckte bagage (38 in 2019, 95 in 2018) daalden flink.

Van diefstal van een voertuig of voertuigonderdelen werd vijftien keer aangifte gedaan, tegenover 21 keer in 2018. Het aantal aanrijdingen op en rond Schiphol daalde naar 527, tegenover 638 het jaar ervoor. Het aantal aanrijdingen waarbij mensen gewond raakten, daalde van 137 naar 106. Wel werden meer bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs. In 2018 waren dat er 95, in 2019 steeg dat aantal naar 123.

Het aantal vernielingen nam licht toe, van 76 in 2018 naar 91 in 2019. Verder waren er 1067 incidenten die te maken hadden met overlast. Die worden vaak veroorzaakt door dak- en thuislozen en verwarde personen. In 2018 waren er 1167 van dit soort incidenten. Het aantal meldingen van overlast door passagiers van vliegtuigen daalde van 115 in 2018 naar 77 in 2019.

Momenteel is het ook rustiger op Schiphol. Dat komt volgens de marechaussee vooral door de coronacrisis. Sinds het inreisverbod 19 maart inging en de Schengenzone voorlopig werd afgegrendeld voor reizigers van buiten de EU, zijn 65 mensen daarom geweigerd.