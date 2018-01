Minder incidenten, letsel en geweld

De jaarwisseling is op alle fronten beter verlopen dan vorig jaar. Volgens de politie waren er door de wind en regen minder mensen op straat en mede daardoor waren minder incidenten, was er minder geweld tegen hulpverleners en er vielen minder gewonden.

In de eerste nacht van 2017 moesten politie, brandweerlieden en ambulancepersoneel het in diverse delen van het land veel vaker ontgelden. Afgelopen nacht ging het nog wel mis in in Amsterdam en Den Haag, waar agenten met vuurwerk werden bekogeld. Maar hulpverleners werden tijdens deze jaarwisseling minder vaak belaagd.

In totaal registreerde de politie 5930 voorvallen rond oud en nieuw, minder dan de 7126 van een jaar eerder. Agenten hoefden vooral minder op te treden tegen vuurwerk dat te vroeg werd afgestoken. Vorig jaar was dat goed voor bijna 3000 incidenten, dit keer noteerde de politie 2140 van dit soort voorvallen. Vooralsnog zijn 382 mensen aangehouden, een jaar eerder waren dat er nog 488.

De politie heeft bij het Openbaar Ministerie 254 mensen aangeleverd die zijn aangehouden voor een misdrijf dat verband houdt met de jaarwisseling. Dat zijn er minder dan vorige oud en nieuw, toen 344 verdachten voor zo’n misdrijf werden aangebracht, meldt het OM na een eerste inventarisatie.

Ook de brandweer kreeg aanzienlijk minder meldingen binnen. In de meeste regio’s is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. De brandweer ontving in de 25 regio’s bijna 3500 meldingen. Dat is een afname van 539 meldingen.

Bij de ziekenhuizen was het over het algemeen ook rustiger. Bij de brandwondencentra in Rotterdam en Groningen lieten wel iets meer mensen zich behandelen, maar het ging om minder zware gevallen. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam werden acht vuurwerkslachtoffers met in totaal tien beschadigde ogen binnengebracht. Dit aantal is ongeveer gelijk aan vorige jaren.