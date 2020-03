Minder huizen ontruimd voor ontmanteling V1

De gemeenten Deventer en Voorst hebben het aantal woningen dat zondag ontruimd moet worden wegens de ontmanteling van een V1 flink naar beneden bijgesteld. Eerder was er sprake van 560 adressen, maar het blijken er 427 te zijn, aldus een woordvoerder vrijdag. In totaal moeten ongeveer 950 mensen voor zondagmorgen 07.00 uur hun huis verlaten.

Het is volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) noodzakelijk dat een gebied in een straal van 1400 meter rondom de vindplaats van de ‘vliegende bom’ zondag leeg is. Nu alle bebouwing in dat gebied exact is geteld, blijkt dat het in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst) om 422 adressen gaat. De andere vijf huizen staan op Deventer grondgebied.

De V (Vergeltungswaffe)1 is een onbemand straalvliegtuig met springlading dat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog inzetten. Het projectiel is gevonden onderaan een talud van de snelweg A1 vlakbij Deventer aan de Gelderse kant van de IJssel.