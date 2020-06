‘Minder huishoudens bezorgd over financiële gevolgen corona’

Nederlanders lijken zich minder zorgen te maken over de coronacrisis dan twee maanden geleden. Voor een ruime meerderheid van de huishoudens is er sinds het begin van die crisis financieel weinig veranderd.

Dat meldt het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting op basis van een onderzoek onder duizend mensen. Hield in april een op de vijf huishoudens rekening met een inkomensdaling, nu is dat een op de tien. Zij verwachten er tot zo’n 30 procent in inkomen op achteruit te gaan.

Jongeren tot 35 jaar maken zich duidelijk meer dan gemiddeld zorgen over zaken als baanbehoud en inkomen. Ook vrezen ze meer dan andere leeftijdsgroepen dat ze hun spaargeld helemaal zullen moeten aanspreken.