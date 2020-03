Minder hennepkwekerijen ontmanteld

De politie heeft vorig jaar bijna driehonderd hennepkwekerijen minder ontmanteld dan in 2018. In totaal ging het in 2019 om 3600 kwekerijen. Portefeuillehouder drugs van de Nationale Politie, Max Daniel, pleit voor blijvende aandacht voor de aanpak van hennepteelt in ons land om verdere terugloop te voorkomen.

Het aantal ontmantelde hennepkwekerijen neemt volgens de politie al een aantal jaar af. In 2015 werden nog bijna 6000 kwekerijen ontdekt. Vorig jaar nam het aantal wel toe bij de politie-eenheden Noord-Holland, Rotterdam en Oost-Brabant.

Volgens Daniel is het lastig om een eenduidige verklaring te vinden voor de landelijke afname van het aantal ontmantelde kwekerijen. „De situatie verschilt per eenheid.” Binnen de lokale driehoeken (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) worden ook andere keuzes gemaakt, aldus Daniel. „Elke driehoek heeft te maken met een scala aan misdrijven. Zij moet - onder meer op basis van capaciteit - bepalen welke zaken worden opgepakt en welke niet.”

Daniel wijst op het belang van blijvende aandacht voor hennepteelt. „Hennepteelt is niet onschuldig. Achter de teelt gaat een wereld schuil van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Kwekerijen brengen bovendien grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar.”